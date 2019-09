Dass der Herbst naht, merken viele an der stark gestiegenen Lederhosen- und Dirndl-Frequenz auf den Straßen. Kulinarisch gesehen beginnt nun aber nicht nur die Hendl- und Hopfendiät auf dem Oktoberfest, das ja am ersten Oktoberwochenende eh schon wieder vorbei ist. Sondern auch die Zeit der sogenannten Food- und Lifestyle-Messen sowie der Gourmet-Events in den Feinkosthäusern. Schon eine Woche nach der Wiesn lädt zum Beispiel Dallmayr in der Dienerstraße zu Nachts im Delikatessenhaus, zusammen mit dem Champagnerproduzenten Ruinart. Für 75 Euro wird man in der Markthalle sowie im Bar & Grill im Erdgeschoss mit allerlei Spezialitäten vom Keta-Kaviar bis zum Pata-Negra-Schinken verköstigt. Zu trinken gibt's, logisch, auch Champagner ( Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, keine Abendkasse, Eintrittskarten nur bei www.dallmayr-versand.de/events).

Die Kollegen vom Feinkosthaus Käfer sind drei Tage später dran. Sie laden am Dienstag darauf zum Weinabend mit S tuart Pigott. Der gebürtige Brite ist einer der bekanntesten Weinautoren überhaupt und hat sich vor allem auf deutsche Weine spezialisiert. Im Käfer-Bistro wird er sich bei einem Vier-Gang-Menü mit den Weinen des Guts Hermannsberg von der Nahe auseinandersetzen (Dienstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, 99 Euro, Anmeldung nur unter www.feinkost-kaefer.de/events).

Auch wenn die Grillsaison nie so richtig endet, weil man heutzutage auch im tiefsten Winter grillt: Einen Hauch von Abgrillen statt Angrillen hat's schon, wenn das Restaurant Pfistermühle jetzt zum Feierabend-BBQ lädt. Es gibt nicht nur Entrecôte- und T-Bone-Steaks oder Hochrippe, sondern auch Saiblingsfilet in Rosmarinöl, bayerische Garnelen oder geräucherte Forellen (Samstag, 14. September, 18.30 Uhr, Sparkassenstraße 10, Reservierung unter Telefon 23 70 38 65 oder servus@pfistermuehle.org).