Wenn die Tage kürzer werden, dauern die Nächte logischerweise länger, und die Sommerfeste werden weniger. Insofern passt es gut, dass die Lokale und Bars aus der Thalkirchner Straße ihr gemeinsames Fest an diesem letzten Augustsamstag feiern. Das Thalkirchner Straßenfest findet also nicht in Thalkirchen statt, sondern an der gleichnamigen Innenstadtstraße zwischen Sendlinger Tor und dem Stephansplatz. Dass trotzdem gleich elf Kneipen, Clubs und Bars daran beteiligt sind, zeigt nur, wie lebendig diese Ecke ist. Von mittags an gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm; auf zwei Bühnen am Stephansplatz spielen zum Beispiel das Maxim-Frischmann-Trio Jazz, Color Comic Indie-Rock und Affentheater Balkan-Musik; außerdem legen die DJS Hoøfson & Tankstelle, Horny Herry, Martin Giurato, Okay Kiosk! und die DJane Kimswim auf. Ähnlich vielseitig ist das kulinarische Angebot. Pizza gibt's zum Beispiel vom Senatore und von Beru, Burger von der Schnellen Liebe, vietnamesische Speisen bei Jack Glockenbach, Grillfleisch vom Palau und Tapas vom Dios Minga, Ramen und Sashimi vom Usagi, Snacks und Kaffee hat das Vollaths. Um Getränke und Cocktails kümmern sich auch das Folks, The Wedding Chapel und das Zehner, bei dem man jetzt auch nicht mehr lange raten muss, auf welcher Hausnummer es zu finden ist (Samstag, 31. August, 12-24 Uhr, Thalkirchner Straße 1-20).

Gleich vier Tage lang wird am Wittelsbacherplatz gefeiert. Dort findet vom kommenden Donnerstag an der Genussmarkt Steiermark statt. Die einzelnen Regionen der Steiermark von Graz über Schladming bis hin zum Ausseer Land stellen sich mit Spezialitäten vor. Zur Eröffnung kommt der berühmteste Steirer Koch, Johann Lafer, am Donnerstag, 11 Uhr, zum Schaukochen (Donnerstag bis Freitag, 5.-8. September, täglich 11-22 Uhr, sonntags bis 18 Uhr, Infos unter www.steiermark.com/muenchen).