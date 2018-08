30. August 2018, 18:49 Uhr Lokalrunde Ein Umzug und ein Auftrieb

Mit dem Vinipuri 2.0 soll es bald weitergehen, allerdings nicht auf der Schwanthalerhöhe. Und das Izakaya bietet ein Supreme Brunch

Von Franz Kotteder

Eigentlich war ja für kommenden Dienstag ein "Winterlicher Kochworkshop" mit Küchenchef Christoph Mezger angekündigt im Vinipuri 2.0 auf der Schwanthalerhöhe. Daraus wird erst einmal nichts: Nun ist auf der Homepage des Lokals zu lesen, man habe den Geschäftsbetrieb wegen "Problemen mit der Nutzungsgenehmigung der Location" einstellen müssen. Tatsächlich haben die Vermieter schon vor längerer Zeit eine Baugenehmigung bei der Stadt beantragt, denn die Räume waren immer nur für eine Kantine genehmigt. Wegen des unsicheren Zustands haben die Betreiber Brigitte Grung und Carlo Franchi ihr Lokal jetzt geschlossen, weil ihnen das Risiko zu groß war. Es soll schon bald weitergehen, aber in einem anderen Stadtviertel. "Wir haben eine neue Location in Aussicht", sagt Carlo Franchi, "voraussichtlich im November machen wir dann dort mit dem gleichen Team weiter."

Sonntagsbrunch gibt es ja in vielen Lokalen der Stadt. Wenn man damit noch angeben will, dann sollte es sich also schon mindestens um einen Supreme Brunch handeln. Einen solchen veranstaltet das japanisch-südamerikanische Restaurant Izakaya im Roomers-Hotel jetzt einmal monatlich; nach dem Vorbild des Amsterdamer Izakaya-Stammhauses handelt es sich dabei um eine Art Sonntagnachmittags-Party. Die nächste findet in einer guten Woche statt; es gibt von 13 Uhr an Spezialitäten aus der Izakaya-Küche, dazu viel Champagner und Wein. Für die Unterhaltung sorgen ein DJ sowie laut Ankündigung "sexy Tänzerinnen", bis dann um 14.30 Uhr mit einem "goldenen Indoor-Feuerwerk" die Tanzfläche eröffnet wird. Klingt irgendwie nach Kir Royal und München in den Achtzigern (Sonntag, 7. September, 13-18 Uhr, Landsberger Straße 68, Preis pro Person 65 Euro, Reservierung unter Telefon 1 22 23 20 00 oder events@izakaya-munich.com).