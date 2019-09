Es ist ja viel die Rede vom Wirtshaussterben. Dabei gibt es auch Auferstehungen. Ein schönes Beispiel dafür ist der Tannengarten in Sendling. Seit 1889 gibt es diese schöne Wirtschaft mit Biergarten, und sie hat nun wirklich einiges mitgemacht. Ungefähr die Hälfte der Münchner Brauereien hat sich schon daran versucht; mal sollte eine Stadtteilkneipe mit eingebauter Westerncity nebst Sparerib-Grill daraus werden, dann wieder ein Nachbarschaftswirtshaus. Zwischendrin war immer wieder zugesperrt, und es gründete sich sogar eine Bürgerinitiative für die Erhaltung dieses Sendlinger Biergartenjuwels. Jetzt hat sich die Ayinger Brauerei der ganzen Sache angenommen. Das Wirtspaar Melanie und Markus Grenzdörffer, die auch die Gastronomie im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn betreuen, kümmern sich jetzt um den Tannengarten und haben ein schönes, klassisches Wirtshaus daraus gemacht. Die überflüssigen Einbauten haben sie herausgerissen, der Wirtsstube großzügige Weite verpasst und sie oberhalb der Holzvertäfelung in sattes Grün getaucht. "Heißt ja schließlich Tannengarten", sagt die Wirtin, "das soll man sehen." Die Karte weist traditionell Bayerisches (Schweinsbraten: zehn Euro) ebenso auf wie Vegetarisches und sogar Veganes, ist also durchaus auf der Höhe der Zeit (Pfeuferstraße 32, täglich außer Montag von elf Uhr an, Telefon 76 70 20 60, www.tannengarten-sendling.de).

Auf der Höhe der Zeit sind offenbar auch vegetarische Burger. Und der letzte große Hype auf diesem Gebiet sind die veganen Burger-Bratlinge von Beyond Meat. Mittlerweile hat die Cocktailbar-Kette Sausalitos entsprechende Burger im Angebot. Und in München kann man sie noch zwei Wochenenden lang im Pop-up-Restaurant B. Bejont probieren, mit ganz besonderen, hausgemachten Saucen (B. Bejont im Restless, Luisenstraße 27, nur bis zum 29. September, Samstag, 18-23 Uhr, Sonntag, 18-22 Uhr).