Eine 14 Jahre alte Fahrradfahrerin hat am Sonntagnachmittag einen Beckenbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, als sie in Lochhausen mit einem Auto zusammengestoßen ist. Dessen Fahrer, ein 50-jähriger Münchner, war auf der Müllerstadelstraße stadteinwärts unterwegs, als er an der Goteboldstraße mit der von rechts kommenden Schülerin kollidierte. An dieser Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links", sie liegt inmitten freier Felder. Warum der Mann das Mädchen nicht gesehen hat, ermittelt nun die Verkehrspolizei. Der Sachschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt.