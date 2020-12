Von Rita Argauer

Das Schicksal von Anne Boleyn ist bewegend. Auch weil es so klar die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen spiegelt. Der Mann verliebt sich, obwohl er schon verheiratet ist. Henry VIII. ist aber nicht nur ein Mann, der sein Liebeswerben unbedingt erfüllt sehen will. Er ist auch noch König von England und dementsprechend muss er erst einmal absurde Dinge tun, wie exkommuniziert werden, um daraufhin geschieden werden zu können und die anglikanische Kirche als nun neue religiöse Heimat gründen. Dann schließlich kann er Anne Boleyn heiraten. Bis das Interesse an der armen Frau dann auch schnell schwindet. Also entspinnt er einen Komplott, der Anne Boleyn schließlich das Leben kostet. Damit ist ihr Platz frei für das nächste königliche Abenteuer. Ja, es ist hart für Frauen, damals ganz besonders.

Der italienische Komponist Gaetano Donizetti schuf aus der Geschichte die Oper "Anna Bolena", 1830 in Mailand uraufgeführt. Die Geschichte setzt ein, als Henry (in der italienischen Fassung Giovanni) sich schon in die Hofdame Annas verliebt hat und Anna loswerden möchte. Das Gärtnerplatztheater zeigt Anna Bolena als Neuproduktion nun unter der Leitung von BR-Chor-Chef Howard Arman mit Sava Vemić und Jennifer O'Loughlin in den Hauptpartien. Die konzertante Aufführung gibt es im Live-Stream.

Anna Bolena, Fr., 4. Dez., 19 Uhr, Stream unter www.gaertnerplatztheater.de