Am Karsamstag nimmt der Astronom Marco Sprovieri die Zuschauer mit auf die Sternwarte im Deutschen Museum. In einem Livevortrag von 45 Minuten erzählt er Wissenswertes über seine Mondbeobachtung.

Genau 202 Stufen muss hinaufsteigen, wer auf die Oststernwarte im Deutschen Museum gelangen will. Am Karsamstag wird Marco Sprovieri, Vorsitzender der "Beobachtergruppe" der Sternwarte Deutsches Museum, den nächtlichen Aufstieg unternehmen. "Oben gibt es ein historisches Spiegelteleskop, mit dem man wunderbar den Münchner Nachthimmel beobachten kann, es stammt noch aus dem Jahr 1913", sagt Sprovieri. Hauptberuflich ist der IT-Spezialist als Projektleiter bei BMW beschäftigt, ehrenamtlich widmet er sich seiner Leidenschaft für die Astronomie in der Sternwarte, bietet Führungen und Vorträge an. Diese Rundgänge fallen während der Corona-Krise selbstverständlich aus. "Aber wir haben uns ein besonderes Angebot für Karsamstag überlegt", sagt Sprovieri.

In einem Live-Vortrag von 45 Minuten wird er die Zuschauer mit auf seine Mondbeobachtungen nehmen und ihnen Wissenswertes über den Erdtrabanten erzählen. "Zwischendurch werden wir noch zu unseren Kollegen in den ,Gartensternwarten' in Eichenau und Schweinfurt schalten, die mit ihren Teleskopen ebenfalls live Bilder aus dem Weltall übertragen", sagt Sprovieri. Dazu gebe es im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit ihm Fragen zu stellen, die er live beantworten wird.

Live-Stream aus der Sternwarte des Deutschen Museums mit Marco Sprovieri, Sa., 11. April, 20.45 Uhr unter www.munichspace.de/mond