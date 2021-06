Von Jennifer Georgi

Sahniges Eis und Steinofenpizza, Zitronenbäumchen und romantische Dörfer am kristallblauen Wasser - nicht umsonst wird das stiefelförmige Land am Mittelmeer liebevoll "Bella Italia" genannt. Doch Italien ist nicht nur ein Urlaubsparadies und Aushängeschild für beliebte Gaumenfreuden, sondern auch die Heimat von zahlreichen Literaten und Literatinnen wie Claudia Durastanti, Giorgio Fontana oder Cristina Cassar Scalia. Das diesjährige Italienische Literaturfestival München "IL fest" vom 11. bis 13. Juni lädt dazu ein, diese und weitere italienische Autoren zu entdecken und ermuntert zum Diskutieren - auf Italienisch oder Deutsch. Organisiert wird das Festival von Elisabetta Cavani von der Buchhandlung ItalLibri, dem Italienischen Kulturinstitut und der Pasinger Fabrik.

Auf dem Programm steht beispielsweise eine Reise zu den geografischen, sentimentalen und kulturellen Landschaften, die jeder in sich trägt. So thematisieren Marco Belpolitis "Pianura" (2021), Giorgio Fontanas "Prima di noi" (2020) oder Claudia Durastantis "La straniera" 2019 ("Die Fremde" 2021) die Orte, an denen wir geboren sind und die uns geprägt haben. Es sind Orte, die viele Menschen im Laufe ihres Lebens verlassen, an die manche immer wieder zurückkehren oder die andere für immer hinter sich lassen. Die Autoren und ihre Geschichten denken über die doppelte Identität derjenigen nach, die im Ausland leben, und darüber, was es bedeutet, einen Ort aufzugeben und sich an einem anderen neu zu erfinden. Weniger heimatverbunden gestaltet sich hingegen Raffaele Alberto Venturas Werk "Radical choc" (2020), in welchem er die heutige Krise des Vertrauens in die "Experten", denen im 20. Jahrhundert mehr und mehr die Leitung und Verwaltung der Gesellschaft anvertraut wurde, skizziert.

ILfest, Italienisches Literaturfestival, Fr., 11. - So., 13. Juni, Zoom-Übertragung auf der Website des Italienischen Kulturinstituts München, iicmonaco.esteri.it; Infos auch unter ilfest.de