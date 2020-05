Bei der Wortkombination "Buch" und "lernen" zucken wahrscheinlich gerade viele Homeschooling-geplagte Kinder und Eltern zusammen. Es gibt aber durchaus gemeinsame Lektüre, die Spaß macht, weil sie so nah am Lebensalltag operiert oder einfach gut geschrieben ist. Da wäre zum Beispiel "365 Experimente für jeden Tag" (Moses-Verlag, 9,95 Euro, ab 8 Jahren). Ein Versuchsaufbau, erfährt man hier, kann sehr einfach sein. Zum Beispiel jener, für den man nur Bauklotztürmchen auf einem Stuhl errichtet. Rüttelt man an dem Stuhl, hat man prompt ein Erdbeben simuliert - eine kleine Sache mit großer Wirkung quasi. Auf diesem Prinzip basiert das Buch, in dem auch die Erdatmosphäre anhand eines aufgeschnittenen Apfels erklärt wird oder mittels Wasser, einem Glas und Zeitungspapier der Umstand, dass Luft leichter ist als Wasser.

Detailansicht öffnen Ob Flaschenzug oder Kokosnuss-Katapult – konstruieren lässt sich einiges. (Foto: Kosmos)

Anspruchsvoller, aber gut eingebunden in eine aberwitzige Hamster-Weltraum-Geschichte erklärt Wissenschaftsjournalist Joachim Hecker in "Das Raumschiff der kleinen Forscher" (Rowohlt, 20 Euro, ab 9 Jahren) Versuchsaufbauten zur "krummen Raumzeit", zum Wasserstoff oder zeigt den Rechentrick mit der Neuner-Reihe. Auch hier gibt der Haushalt das meiste her, was man für die Versuche braucht. Allerdings fordert dieses Buch Geduld und Zeit - was sich aber zu investieren lohnt.

Detailansicht öffnen Spezialwissen, das Spaß macht, hat Mathilda Masters für "321 superschlaue Dinge, die du unbedingt wissen musst" (Hanser, 22 Euro, ab 11 Jahre) gesammelt, illustriert von Louize Perdieus. (Foto: Hanser)

Dass Spezialwissen unglaublich Spaß macht, zeigt sich in Mathilda Masters' "321 superschlaue Dinge, die du unbedingt wissen musst" (Hanser, 22 Euro, ab 11 Jahre). In kurzen Texten, die Louize Perdieus wunderbar illustriert hat, erfährt man zum Beispiel: "Um deinen Kopf zu wiegen, musst Du ihn in einen Eimer Wasser stecken." Die Erklärung, warum, beginnt dann so: "Und nein, Du musst ihn vorher nicht abhacken." Ähnlich lustig und interessant werden dann auch Dinge erklärt wie "Deine Schuhgröße hat Karl der Große bestimmt" oder "Vorsicht! Fürze sind brennbar" - letzteres ist sicher im wahrsten Sinne des Wortes ein Knaller-Wissen.

