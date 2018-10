7. Oktober 2018, 19:40 Uhr Landtagswahl in München Stimmkreis 107: Ramersdorf.

Das sind die Kandidaten im Münchner Stimmkreis Ramersdorf.

Markus Blume (CSU)

Markus Rinderspacher (SPD)

Jörg Breyer (Freie Wähler)

Susanne Kurz (Grüne)

Manfred Krönauer (FDP)

Moritz Lindenthal (Linke)

Richard Progl (Bayernpartei)

Andreas Meißner (ÖDP)

Günther Meyer (Piraten)

Iris Wassill (AfD)

Sabine Ziegler (mut)

Marie Burneleit (Die Partei)

Thomas Frank (Tierschutzpartei)

Till Arnold (V-Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)

Der neue Zuschnitt der Münchner Stimmkreise Bei der Landtagswahl 2013 sah München im Großen und Ganzen noch wie eine Torte aus - acht Stimmkreise reichten vom Stadtrand gen Zentrum. Inzwischen hat das Gebäckstück eine Füllung erhalten: München-Mitte. Der neue neunte Stimmkreis 109 erstreckt sich vom Westend bis nach Haidhausen. Vier umliegende Bezirke mussten Gebiete abtreten.

Der Stimmkreis 107 Ramersdorf gehört eigentlich zwei einstigen Großparteien. Hier treten mit CSU-Generalsekretär Markus Blume und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher zwei Politpromis gegeneinander an, die in Bayern was zu sagen haben. Dass es künftig weniger sein wird, davon kann man ausgehen. 2013 hatte Markus Blume sich den Stimmkreis mit 43,0 Prozent direkt geholt, insgesamt waren 61,5 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne gegangen. Der Stimmkreis 107 ist unverändert geblieben, er erstreckt sich von den beinahe ländlich geprägten Gebieten von Trudering, Ramersdorf und Altperlach bis hin zur Messestadt Riem und nach Neuperlach.