Die Gründung eines Zweckverbands für den geplanten Schulcampus am Deisenhofener Bahnhof ist einen entscheidenden Schritt weiter. Am Dienstagabend hat der Gemeinderat Oberhaching zugestimmt, sich mit dem Landkreis und den Nachbarkommunen zusammen zu tun und in einem Zweckverband "Weiterführende Schule im Süden des Landkreises München" den Schulaufwand zunächst für die Realschule und Fachoberschule (FOS) Oberhaching, später gegebenenfalls auch für ein Gymnasium Sauerlach zu übernehmen. Laut Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) sollen Grünwald und Sauerlach bereits signalisiert haben, diesen Weg mitzugehen. Nun hofft man, auch Brunnthal und Straßlach-Dingharting mit ins Boot zu holen. Der Landkreis hatte bereits in seiner Kreistagssitzung im September zugestimmt.

Die Gründung eines zweiten Zweckverbands in Oberhaching ist notwendig geworden, da eine ursprünglich angedachte Erweiterung des bestehenden Zweckverbands "Gymnasium Oberhaching" an der Ablehnung der Gemeinde Taufkirchen gescheitert war. Um nicht zeitlich in Verzug zu geraten und die Fertigstellung der beiden Schulen weiterhin zum Schuljahr 2024/2025 anzupeilen, hat sich der Landreis bereit erklärt, die erforderlichen Planungs-, Vergabe- und Bauausführungsschritte bis zur Gründung des Zweckverbands zu übernehmen. Sollte ein solcher doch nicht zu Stande kommen, wäre eine Kooperation, etwa eine Zweckvereinbarung, zwischen Landkreis und Gemeinde Oberhaching, denkbar.