30. August 2018, 22:16 Uhr Wirtschaft Grüne fordern Service für mittelständische Firmen

Geht es nach den Grünen, soll sich der Landkreis noch intensiver um die mittelständischen Unternehmen in den 29 Städten und Gemeinden kümmern. Die Kreistagsfraktion schlägt vor, dass sich der Landkreis um die Zertifizierung als "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" bewerben soll, das von der gleichnamigen Gütegemeinschaft vergeben wird. "Der Landkreis München ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort in Bayern mit einer besonderen Vielfalt an kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben", sagt Kreisrat Markus Büchler. "Der Erfolg unserer Unternehmen kann vom Landkreis durch eine möglichst bürokratiearme und serviceorientierte Zusammenarbeit unterstützt werden." Das Gütezeichen beinhaltet 14 sogenannte Service-Garantien wie die Bearbeitung von Baugenehmigungen innerhalb von 40 Arbeitstagen, Lotsen für Existenzgründer oder schnelle Reaktionen auf Anrufe und E-Mails innerhalb eines Tages. Der Landkreis Ebersberg etwa trägt bereits das Gütesiegel.