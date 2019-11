"Karidion Brass" um Tobias Krieger spielen an ungewöhnlichen Orten - und jetzt in Oberhaching

Uralte Gottheiten sollen die jungen Musiker des Quintetts Karidion Brass leiten: Der Name vereint Kari, in der nordischen Mythologie eine Personifizierung des Windes und der Naturgewalten, und den griechischen Gott Dionysos, der Freude und Ekstase bringen soll. Mit ihrer Musik wollen die fünf Blechbläser eine Balance finden zwischen Kraft und Ausgelassenheit. Den Klang dieser Kombination können die Besucher am kommenden Freitag bei einem Weihnachtskonzert in Oberhaching erleben.

Karidion Brass setzt sich zusammen aus Hornist Mathias Stelzer, Tubist Robert Nelkenstock, Posaunist Vincent Warratz sowie den beiden Trompetern László Kunkli und Tobias Krieger. Für Letzteren ist das Konzert in der Kirche St. Stephan eine Rückkehr zu den Wurzeln: Der 19-Jährige studiert derzeit in Karlsruhe, stammt aber aus Sauerlach und besuchte das Gymnasium in Oberhaching. In seiner Kindheit erwachte auch die Leidenschaft für sein Instrument: Begeistert von den CDs bekannter Trompeter, bekam Krieger im Alter von drei Jahren seine erste Trompete von den Eltern geschenkt. Sein Lehrer war anfangs sein eigener Vater, der das Instrument früher selbst gespielt hatte. Mit Kriegers Können wuchs auch seine Sammlung an Auszeichnungen: Unter anderem erreichte der junge Trompeter mehrere erste Preise bei "Jugend musiziert", vor Kurzem schaffte er es bei einem internationalen Wettbewerb in Belgien auf den fünften Platz.

Seit einem Jahr ist Krieger Teil von Karidion Brass. Das Quintett der Studenten der Musikhochschulen Karlsruhe und Stuttgart wurde bereits im Jahr 2015 in anderer Besetzung gegründet. Besonders stolz ist Krieger auf das Stipendium der Stiftung "Live Music Now Oberrhein", das die Gruppe kürzlich erhalten hat. Dieses ermögliche es den Blechbläsern, vor Zuhörern aufzutreten, "die sonst keinen Zugang zu Musik haben". Karidion Brass spielte beispielsweise bereits vor den Bewohnern eines Altenheims und in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Wie Krieger erzählt, machen die jungen Musiker bei diesen Auftritten "immer sehr gute Erfahrungen". Im kommenden Jahr wollen er und seine Kollegen ihre Musik in einem Gefängnis präsentieren. "Wir freuen uns auf jede Herausforderung", sagt der 19-Jährige.

Zunächst aber geht es für die Musiker von Karidion Brass zu ihrem Konzert in Oberhaching. Das Quintett will dem Publikum dabei ein abwechslungsreiches Programm bieten. "Von Barock bis hin zu modernen Weihnachtsliedern", sagt Krieger, für jeden soll etwas dabei sein. Zudem können sich die Besucher auf Arrangements freuen, die eigens für das Quintett geschrieben wurden.

Das Weihnachtskonzert von Karidion Brass findet statt am Freitag, 6. Dezember, in der Kirche St. Stephan in Oberhaching. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.