7. März 2019, 21:55 Uhr Vorstellung Zwischen Magie und Comedy

Emotionen, Humor und Überraschung - mit dieser Mischung möchten Gernot und Wolfram Bohneberger alias "Junge Junge!" am Mittwoch, 13. März, ihr Publikum im Bürgerhaus Unterföhring verzaubern - und das ist wörtlich gemeint: Nach diversen internationalen Auftritten zwischen Paris und Las Vegas, kehren die Brüder in ihre bayerische Heimat zurück und mit im Gepäck haben sie: die neue Comedy- und Zaubershow "Glücksmomente". In ihrem Programm haben sich "Junge Junge!" auf die Fahne geschrieben, mit Hilfe von Magie die Gedanken ihrer Zuschauer zu verschönern und persönliche Glücksmomente zu teilen. Dass sie sich für eine Bühnenkarriere entschieden haben und ihre Jobs als Arzt und Architekt hinten angestellt haben, bezeichnen sie als ihr größtes Glück. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es unter Tel. 089/950 81 506.