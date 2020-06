Wegen der besonderen Umstände wird das Sommersemester der Haarer Volkshochschule bis zum 4. September verlängert. Im Juni startet ein attraktives Online-Programm mit Angeboten aus allen Bereichen, teilt die Volkshochschule mit. Wer einen Kurs gebucht hat, der wegen Covid-19 unterbrochen worden ist, könne an beliebig vielen Online-Kursen und -Veranstaltungen teilnehmen. Die Auswahl ist groß: Wirbelsäulenfitgymnastik intensiv, Pilates, Hatha-Yoga für Anfänger, Einführungskurs zur Achtsamkeit, Sprach-Konversations-Kurse, Studium Generale und vieles mehr. Vom 29. Juni an starten auch wieder die Präsenzkurse, wenn auch mit reduzierter Teilnehmerzahl. Wer das Alternativ-Online-Angebot nutzen möchte, kann sich unter Telefon 089/46002-800 oder per Mail an info@vhs-haar.de melden. Ein Zoom-Link macht den Weg zu allen Online-Kursen frei.