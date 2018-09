5. September 2018, 21:57 Uhr Volkshochschule Digitalisierung auf dem Schirm

VHS Sauerlach macht technischen Trend zum Schwerpunktthema ihres Programms

"Megatrend Digitalisierung" - der Begriff ist in aller Munde. Was aber genau dahinter steckt, das will die Volkshochschule Sauerlach aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und hat dazu den Trend zum Schwerpunktthema ihres neuen Herbst- und Winterprogramms erkoren. Aber auch darüber hinaus, so glauben Leiterin Angelika Rettenbeck und ihr Team, haben sie für die kalte, dunkle Jahreszeit wieder eine anspruchsvolle, unterhaltsame Kurspalette zusammengestellt. So hinterfragt ein informativer, leicht verständlicher Vortragsabend mit anschließender Diskussion die "Chancen und Risiken der Digitalisierung". Was diese in ganz unterschiedlichen Unternehmen bedeutet, können Wissbegierige bei spannenden Betriebsführungen entdecken: Blicke hinter die Kulissen der BayWa Sauerlach zeigen, wie sich Genossenschaftsgedanke und die schon weit verbreitete digitale Landwirtschaft vereinbaren lassen.

Mehr als nur praktisch sei "TabletArt", heißt es in einer Pressemitteilung der VHS. "Wer am Tablet entwirft, zeichnet, malt oder scribbelt, hat sein Malstudio nicht nur immer in der Tasche. Der durch das Tablet besonders einfache, nutzerfreundliche Einstieg in die Malerei eröffne zugleich eine Fülle an Möglichkeiten zum Entdecken und Entwickeln der Kreativität. Zwei Kurssamstage sollen darauf Lust machen.

Neu im Angebot ist auch die so genannte Life-Kinetik . " Gehirnjogging durch Bewegung" sei für jedermann geeignet. Selbst ehemalige Spitzensportler wie Rosi Mittermaier, aber auch Fußballtrainer Jürgen Klopp schwörten auf das sanfte Bewegungsprogramm. "Wie stark Bewegung und Lernen bei Kindern zusammenhängen, zeigen einige der vielfältigen Herbst- und Winter-Angebote für Eltern", heißt es weiter in der Pressemitteilung. Auf dem Umgang mit dem eigenen Körper basiere etwa die kybernetische Methode, welche Kindern Wege zur Selbststeuerung im Lernprozess weist. Und weil auch Kinder schon durch Stress blockiert sein könnten, würden bei "Besser lernen durch Bewegung - Evolutionspädagogik für Kinder" gezielte Körperbewegungen zur Aufhebung dieser Blockaden geübt. Interessierte Eltern bekommen von der VHS Sauerlach auch Hilfestellungen an die Hand, wie sie in Zeiten von Computer und Smartphone bei ihrem Nachwuchs die Lust am Lesen eines Buches wecken können. Ein Buch sei ein Fenster in eine andere Welt, so die Dozentin des Abendvortrags zur Leseförderung. Spannende Einblicke in eine ganz andere Welt verspricht der Vortrag "Amische Mennoniten im Umkreis von Sauerlach". Die als Amish People in den USA bekannte Minderheit hat ihre Wurzeln in Europa.

Alle Veranstaltungen des neuen Programms können bereits online unter www.vhs-sauerlach.de gebucht werden. Von Freitag, 7. September, an wird das Programmheft außerdem an alle Haushalte im Hachinger Tal verteilt. Persönlich zu erreichen ist das VHS-Team erstmals wieder am 10. September, telefonisch unter 08104-668095.