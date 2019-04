8. April 2019, 22:14 Uhr Vielfältiges Angebot Die Kultur boomt

Mehr als 100 000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Unterföhring Veranstaltungen der Gemeinde oder die Bibliothek besucht

Von Sabine Wejsada, Unterföhring

2018 war wieder ein erfolgreiches Jahr für die Unterföhringer Kultur und auch die Gemeindebibliothek: Mit mehr als 42 000 Besuchern im Bürgerhaus und den Außenspielstätten Schulaula, S-Bahnhof, Kirche St. Valentin und Rathaus wurde erneut ein Rekord aufgestellt. Das Programm bot laut der im Kulturausschuss des Gemeinderates vorgestellten Bilanz insgesamt 303 Veranstaltungen von Kabarett über Konzert bis Schauspiel, darunter zahlreiche Premieren, eine Uraufführung, Großveranstaltungen und mehr als 200 Termine für Kinder.

Neben den Unterföhringer Publikumsrennern Kabarett und Kinderveranstaltungen war im vergangenen Jahr das dritte Bürger-Kulturfestival ein Höhepunkt. Mehr als 3000 Besucher feierten im September unter dem Motto "Ein Ort kommt zusammen" die Sonderkulturpreisverleihung an Rainer Wiedemann, der für 50 Jahre als Chorleiter des Männergesangvereins ausgezeichnet wurde.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch zwei Partnerschaftsjubiläen begangen: Unterföhring erinnerte bei einer großen Veranstaltung daran, dass die Gemeinde seit 25 Jahren mit Kamsdorf in Thüringen verbunden ist und seit einem Jahrzehnt mit dem italienischen Tarcento im Friaul. Zu den besonderen Ereignissen gehörte im Vorjahr darüber hinaus die Entleihung der Großen Bilderschriftkugel des Künstlers Fritz Koenig. Die Skulptur wurde im Sommer auf Reisen geschickt, und zwar nach Florenz, wo das Kunstwerk im Boboli-Garten bei einer großen Koenig-Retrospektive ausgestellt war. Einige Unterföhringer nutzten die Gelegenheit, sich die Ausstellung in der Hauptstadt der Toskana anzusehen.

Das Unterföhringer Bürgerhaus ist nach Angaben aus dem Kulturamt auch weiterhin als Veranstaltungsort bei örtlichen Vereinen, Unternehmen und Privatmietern gefragt. Im Vorjahr wurden 443 Anmietungen der verschiedenen Bürgerhausräumlichkeiten gezählt.

Eine positive Entwicklung verzeichnete auch die Bibliothek im Bürgerhaus. Trotz einer veränderter Mediennutzung sei die Bücherei eine intensiv genutzte kommunale Einrichtung, hieß es im Kulturausschuss. So seien die Ausleihen erneut gestiegen: Insgesamt 144 145 Medien haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit nach Hause genommen. Vor allem die Entwicklung bei den Kinder- und Jugendbüchern sei erfreulich, so der Bericht der Bibliothek. Mehr als 44 000 Entleihungen hat es in diesem Bereich 2018 gegeben.

Fast 58 400 Besucher wurden 2018 in der Bibliothek gezählt - beim Ausleihen von Büchern, bei den dort stattfindenden Bilderbuchkinos, Vorlesestunden, Kindertheateraufführungen und Autorenlesungen. 2018 gab es 184 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene; letztere konnten aus sieben Lesungen und literarische Abenden auswählen.

Rege genutzt wird die Bücherei vormittags von der Schule und den örtlichen Kindertagesstätten; 141 Klassen und Kita-Gruppen waren im vergangenen Jahr zu Gast. Immer vielfältiger wurde auch das Medienangebot: Spielfilme auf Blu-ray und ein kleines Angebot an PS4-Spielen kamen 2018 neu dazu. Außerdem besteht seit dem Sommer eine kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf die Brockhaus-Online-Enzyklopädie und auf E-Learning-Kurse. Das Bürgerhaus hat einen Jahresbericht herausgegeben, der in der Bibliothek, am Kartenvorverkauf und an der Bürgerinformation im Rathaus für Interessierte bereit liegt.