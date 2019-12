Wer weiß schon, was den bedeutenden Schneider Reynolds Woodcock und die junge Kellnerin Alma miteinander verbindet - ist es Liebe, ist es Hass? Womöglich wissen die beiden es selbst nicht. Entgegen den jahrzehntelang gepflegten Gewohnheiten des Modeschöpfers, schafft es Alma, sich in dessen Leben von der Muse zur Ehefrau emporzuschwingen. Es ist eine Beziehung voller zermürbender Machtkämpfe, die das Paar führt - gleichwohl die beiden nicht voneinander lassen können. "Mir gefällt der Stoff nicht", kritisiert Alma einmal eine Kreation ihres Mannes. "Vielleicht änderst du eines Tages deinen Geschmack", erwidert Reynolds. Worauf sie im Beharren auf ihre eigene Meinung einen der vielen Konflikte heraufbeschwört. Daniel Day-Lewis spielt den gleichermaßen genialen wie kontrollbesessenen Ästheten in dem Film "Der seidene Faden" von Paul Thomas Anderson aus dem Jahr 2017. Es soll, wie der Schauspieler selbst ankündigte, seine letzte Rolle gewesen sein. An diesem Freitag, 6. Dezember, läuft "Der seidene Faden" in der VHS-Reihe "Filmcafé" im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr.