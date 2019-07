25. Juli 2019, 21:45 Uhr Veranstaltung Versprechen eines Rosengartens

Das Kultur-Sommerfest wartet mit Musik, Akrobatik und Feuertshows auf

Von Udo Watter, Ottobrunn

Gegrilltes, Fassbier, Hüpfburg, Kinderschminken und Blasmusik - derzeit gibt es landauf, landab mehr Sommerfeste als SUVs in einem südlichen Münchner Vorort. Eine Veranstaltung, die sich schon dank ihres programmatischen Anspruchs aus der Masse abhebt, ist freilich das Ottobrunner Kultur-Sommerfest. An diesem Wochenende wird es bereits in der 31. Auflage stattfinden, Schauplatz ist der hübsche Rosengarten im Ortszentrum hinter dem Wolf-Ferrari-Haus. "Er wird sich wieder in einen Platz mit internationalem künstlerischen Fair verwandeln", erklärt Organisator Bernd Seidel und verspricht also nicht nur einen Rosengarten, sondern "ein spektakuläres Programm". Das Besondere: Nicht nur diverse Musik- und Tanzeinlagen begleiten das Publikum durch den hoffentlich lauen Sommerabend, sondern auch visuell verführerische Nummern aus der Welt der Magie, Akrobatik und des Varieté - und nicht zuletzt ein Feuerwerk.

Bestaunen kann man die Showeinlagen am Samstag, 27. Juli, bei freiem Eintritt, keine Tickets brauchen Rockfans auch für den Besuch des Open-Air-Konzerts am Abend vorher. Die Country-Rock-Band Rock'n'Rodeo wird am Freitag, 26. Juli, im Rosengarten spielen: Das Quartett hat sich den Beinamen "The Party Bang" gegeben und will seinen Ruf, eine mitreißende Live-Band zu sein, in Ottobrunn unterstreichen - es ist das erste Mal, dass so ein Konzert vor dem Sommerfest über die Bühne geht. Bei schlechtem Wetter rocken die vier Musiker um Frontfrau Maggie im Wolf-Ferrari-Haus, Beginn 20 Uhr.

Das eigentliche Kultur-Sommerfest wird am Samstag um 17 Uhr eröffnet. Der Sängerkreis Ottobrunn unter Leitung von Thomas Schmid zeichnet fürs musikalische Entree verantwortlich, danach, gegen 17. 20 Uhr werden Bürgermeister Thomas Loderer und Initiator Bernd Seidel ein paar Worte sprechen. Neben den Mitgliedern der Abraxas Musical Academy, die schon in den vergangenen Jahren packende Performances gezeigt haben, wird in den nächsten Stunden noch das Duo Taff Enough seine Mixtur aus Comedy, Jonglage und Hochrad-Akrobatik zeigen sowie das Tanz- und Trommelensemble Diamoral (bedeutet in der Sprache der Djola aus Südsenegal soviel wie "Verständigung") Tänze und Rhythmen aus Westafrika. Ein besonderes Highlight dürfte dabei der maskierte Tanz auf Stelzen werden, den Diamoral-Gründer Aliou Badji bereits als Kind gelernt hat. Der Stelzentanz gilt als akrobatische Höchstleistung, die auch in Westafrika nur wenige Künstler beherrschen, diese Nummer ist auf 19.30 Uhr terminiert.

Gegen 20 Uhr beginnt der erste Auftritt der Gipsy-Kings-Coverband Rumbalea, die das Publikum zum Tanzen animieren will. Interessant dürfte auch der Auftritt von Kammersängerin Karin Pagmar werden, die ein Schlager-Potpourri der großen Zarah Leander bringt (20.50 Uhr). Etliche Protagonisten treten mehrmals am Abend auf, darunter auch das Feuershow-Ensemble Lux Aterna. Gegen Mitternacht wird das Sommerfest ausklingen. Bei schlechtem Wetter wird das bunte Ereignis ins Wolf-Ferrari-Haus verlegt, dann wird's zum Indoor-Sommerfest. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage (wfh-ottobrunn.de).