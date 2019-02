14. Februar 2019, 22:15 Uhr Veranstaltung Schneewittchen auf Bairisch

Seit einigen Jahren schon feiern der Schauspieler Stefan Murr und der Musiker (und Schauspieler) Heinz-Josef Braun beim Publikum große Erfolge als Märchenerzähler. Am Sonntag, 17. Februar, sind die beiden in Baierbrunn zu Gast. Sie erzählen im Pfarrsaal der katholischen Kirche das Märchen von Schneewittchen in einer bayerischen Fassung und schlüpfen dabei in alle Rollen. Da sind Schneewittchens Eltern, König Fescher Max der Erste und seine Gattin Jüttemerle aus Hamburg, Schneewittchen, die böse Stiefmutter Hexy, die zwei geschwätzigen Paparazzi-Ratten, der sprechende Spiegel und natürlich auch alle sieben Zwerge. Die Vorstellung ist für Kinder von sechs Jahren an geeignet, sie beginnt um 16 Uhr. Karten für die vom Ortsverband des Bundes Naturschutz organisierte Veranstaltung gibt es zu acht Euro an der Tageskasse oder per E-Mail (baierbrunn@bund-naturschutz.de).