Zu den schönsten und zugleich zukunftsfähigen Münchner Gemeinschaftsgärten geht es an diesem Sonntag, 27. September, bei einer Radtour unter der Überschrift "Urban Gardening in München". Die Fahrt beginnt um 10.30 Uhr sowie ein weiteres Mal um 14.30 Uhr vor dem Köşk an der Schrenkstraße 8. Anmeldungen sind per E-Mail an mobilitaet@greencity.de zu richten.