Street-Art setzt sich in Unterschleißheim immer mehr durch. Schon in den vergangenen beiden Jahren wurden etwa die S-Bahnunterführung und zwei Trafohäuschen von den beiden Künstlern Justus Körtgen und Viktor Höricht mit bunten Motiven verschönert. Nun gibt es vier neue Attraktionen auf dem Schulweg zwischen dem S-Bahnhof zur Michael-Ende-Realschule bis hin zur Therese-Giehse-Realschule und dem Carl-Orff-Gymnasium: Auch dort wurden von Sprayern vier auf der Strecke befindliche Trafohäuschen aufgehübscht. Mit dem Projekt will die Stadt verhindern, dass es zu viele wilde Schmierereien gibt, es soll auch ein Zeichen gegen Vandalismus sein. Gleichzeitig sei die neue Gestaltung auch ein echter Hingucker geworden, heißt es aus dem Rathaus. Die vier neuesten Kunstwerke können im Bereich der St. Benedikt Straße, am Robert-Koch-Weg, dem Meschendörfer Weg und am Münchner Ring bestaunt werden.