Das neue Viertel an der Kreuzstraße in Unterschleißheim soll passenden Wohnraum für Senioren ebenso bereithalten wie für Familien. Es soll sich ins Umfeld einpassen, viel Grün bieten und auch noch dazu führen, dass der Verkehr am Ende für die Anrainer an der Echinger und Haimhauser Straße etwas weniger wird. Am Dienstag, 17. Mai, sollen die Bürger nach der Corona-Pandemie erstmals wieder bei einer Präsenzveranstaltung die vorläufigen Pläne anschauen und diskutieren. Die Stadt und ein Privatinvestor möchten das Wohngebiet schaffen, der Bauausschuss des Stadtrats hat soeben das Bebauungsplan-Verfahren eröffnet. Nun soll die offizielle Bürgerbeteiligung anlaufen. Schon bisher haben sich viele online mit Ideen eingebracht. Die Stadt hatte dazu aufgerufen und dafür die Bürgerbeteiligungs-Plattform "Consul" freigeschaltet. Wer an der Präsentation des Projekts am 17. Mai im Festsaal des Bürgerhauses nicht teilnehmen kann, kann sich danach bis 14. Juli erneut auf Consul, per E-Mail an bauleitplanung@ush.bayern.de oder klassisch per Post ans Rathaus äußern.