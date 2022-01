Liebe geht bekanntlich durch den Magen, und Partnerschaft nicht minder: Unterschleißheim und das französische Le Crès feiern am Samstag, 22. Januar, mit einer kulinarischen Aktion ihre seit bald 50 Jahren bestehende Städtepartnerschaft. In Le Crès werden an diesem Tag Brezen verkauft, oder "des bretzels", wie es in der südfranzösischen Stadt heißt. Und in Unterschleißheim gibt es auf dem Samstagsmarkt frisch zubereitete Crêpes, ganze zehn Stunden lang in verschiedenen Variationen.

Wer zum Markt kommt, hat die Wahl zwischen herzhaft und süß. Ein Besuch am Stand kann als Mittagessen, Snack oder sogar als Abendessen eingeplant werden. Der Stand steht von 8 Uhr früh bis abends um 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Im Mai ist ein Besuch in Le Crès geplant. Wer sich für einen Austausch mit einer französischen Familie in Le Crès interessiert, kann sich am Crêpes-Stand einen Flyer mit genaueren Informationen mitnehmen oder auf die Homepage der Städtepartnerschaften auf der städtischen Homepage schauen. Le Crès liegt circa zwei Autostunden westlich von Marseille und zählt knapp 10 000 Einwohner. Der Freundschaftsvertrag wurde 1973 unterzeichnet, sodass nächstes Jahr das 50-jährige Bestehen gefeiert werden kann.