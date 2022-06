Die Firma Bird startet am Montag, 27. Juni, die sechsmonatige Probephase eines Elektro-Roller-Verleihs in großen Teilen des Stadtgebiets.

Die E-Scooter kommen nach Unterschleißheim: Das Unternehmen Bird startet am Montag, 27. Juni, einen sechsmonatigen Probebetrieb für einen Verleih der beliebten und ebenso umstrittenen Elektroroller, die in München etwa an jeder zweiten Ecke auf dem Gehweg stehen oder liegen. Die Roller können für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets von Unterschleißheim genutzt werden. Ausgenommen sind die Ortsteile Inhauser Moos und Riedmoos.

Die Stadt Unterschleißheim hat mit Bird das Nutzungsgebiet festgelegt und Parkverbotszonen definiert. Parkverbotszonen sind im Wesentlichen Parkanlagen wie der Valentinspark, aber auch das Ufergelände am Unterschleißheimer See oder Bereiche rund um die Schulen. Auf diese Weise soll das Abstellen der E-Scooter geordnet werden. Diese Zonen sind in der App so angelegt, dass die Nutzer Fahrten dort nicht beenden können. Bei Beendigung einer Fahrt müssen Nutzer per App ein Bild des ordentlich geparkten E-Scooters aufnehmen und an Bird versenden. Ein City-Manager von Bird kümmert sich dem Unternehmen zufolge darum, dass die Fahrzeuge geladen sind und so abgestellt sind, dass sie niemanden behindern. Für Hinweise und Fragen ist Bird unter der Telefonnummer 030/25 55 74 19 oder per E-Mail unter hilfe@bird.co erreichbar.

Normalerweise kostet jede Freischaltung eines E-Scooters einen Euro. Die Zeitgebühr beträgt 19 Cent pro angefangener Minute. Aktuell bietet Bird inspiriert vom Neun-Euro-Ticket 90 Freischaltungen innerhalb von 90 Tagen zum Preis von neun Euro an.