Eltern der Mittelschule in Unterschleißheim haben am Mittwoch eine Petition überreicht, in der sie fordern, die Berufseinstiegsbegleitung in Bayern nahtlos und dauerhaft fortzuführen. Vertreter des Elternbeirats händigten das Papier dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Landtags, Josef Zellmeier (CSU), und seiner Stellvertreterin Claudia Köhler (Grüne) aus; dabei waren auch die Abgeordneten Markus Büchler (Grüne) und Ernst Weidenbusch (CSU). Nach Protesten gegen die Streichung war das Programm zuletzt zumindest für zwei Jahre, aber mit einer Finanzierungslücke in diesem Herbst gesichert worden.