Die Unterschleißheimer CSU trauert um ihren langjährigen Gemeinde- und Stadtrat Norbert Schindler, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Von 1989 bis 1993 war der Diplom-Volkswirt Ortsvorsitzender der CSU. Von 1990 an wählten ihn die Bürger drei Mal zunächst in den Gemeinde- und anschließend in den Stadtrat. In seinen 18 Jahren in dem Gremium beschäftigte Schindler sich als Baureferent der CSU-Fraktion schwerpunktmäßig mit dem Planungs- und Bauwesen der Stadt und unterstützte den ebenfalls erst kürzlich verstorbenen damaligen Bürgermeister Rolf Zeitler bei der Umsetzung von dessen Ideen und Vorhaben.

Schindler engagierte sich zudem von 1979 an zwei Jahrzehnte lang als Präsident des Sportvereins Lohhof und agierte so als "großer Fürsprecher in Vereins- und Jugendfragen", wie es in einem kurzen Nachruf der CSU heißt. Für seine Verdienste wurde Schindler im Jahr 1999 mit der Ehrenmedaille der Gemeinde in Gold geehrt. Die CSU würdigt ihn nun als "Förderer des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens".