Sausen und spielen ist beim Elternbegegnungszentrum Zwergerl und Partner in Unterhaching von Oktober an wieder möglich. Es werden zwei Betreuungsgruppen und einige Spielgruppen angeboten. Die Turnzwerge starten am 9. November wieder. Der Verein bietet Möglichkeiten der Begegnung für Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern. Den Rahmen für den Neustart hat das Zwergerl-Team mit einem an die Corona-Vorschriften angepassten Hygienekonzept geschaffen. Wer Interesse am gemeinsamen Spielen, Basteln und Toben hat, kann sich per Mail unter office@zwergerlundpartner.de anmelden. Dabei soll das Geburtsdatum des Kindes angegeben werden, damit altersgerechte Gruppen gebildet werden können. Die Vereinsräume befinden sich im Kellergeschoss des Kindergartens Villa Farbenfroh.