15. Oktober 2018, 21:45 Uhr Unterhaching Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der A 8 in Fahrtrichtung München hat es am Montag zwei Verletzte gegeben. Eine 23-jährige Erdingerin krachte gegen 7.30 Uhr bei Unterhaching mit ihrem Wagen am Stauende auf das Handwerkerfahrzeug eines 40-Jährigen aus Neubiberg. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die leicht verletzten Fahrer kamen in eine Klinik.