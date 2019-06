11. Juni 2019, 21:54 Uhr Unterhaching Zwei Filme im Ferienkino

Kino im Doppelpack: Am Donnerstag, 13. Juni, zeigt das Kubiz in Unterhaching im Ferienkino um 10.30 Uhr den Film "Die sagenhaften Vier". Der Animationsspaß über die wunderbar komischen Abenteuer von vier liebenswerten Antihelden rund um die pummelige Hauskatze Marnie greift die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten auf humorvolle Weise auf. Der Eintritt kostet vier Euro. Um 20 Uhr läuft dann "Monsieur Claude 2". Die Fortsetzung des französischen Kinohits ist nach Angaben der Veranstalter "voller Witz und Esprit und übertrifft den Vorgänger vielleicht noch an Charme". Hier kostet der Eintritt sechs Euro.