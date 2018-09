14. September 2018, 22:10 Uhr Unterhaching Winterbasar in der Halle

Wer sich nach dem heißen Sommer auf kühlere Tage freut, kann sich in der Hachinga-Halle mit passender Herbst- und Winterkleidung eindecken. Dort veranstaltet die Nachbarschaftshilfe Unterhaching einen Winterbasar. Am Dienstag, 9. Oktober, von 9 bis 18.30 Uhr und Mittwoch, 10. Oktober, von 9 bis 13 Uhr wird Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene angeboten. Außerdem gibt es Spiel- und Wintersportartikel und einen Büchermarkt. Im Kinderpark steht am Dienstag eine Betreuung für kleine Besucher zur Verfügung. Verkäufer können sich unter www.nachbarschaftshilfe-unterhaching.de informieren.