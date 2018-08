20. August 2018, 21:54 Uhr Unterhaching Wie der Klimawandel den Forst verändert

Der Wald hat sich verändert und wird sich durch den Klimawandel auch in Zukunft verändern. Revierförster Michael Matuschek erklärt bei einem Spaziergang durch den Perlacher Forst am Freitag, 24. August, die Gründe dafür. Treff ist um 15 Uhr an der Josefs-Kapelle am Friedrich-Panzer-Weg in München. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Der Spaziergang endet im Biergarten.