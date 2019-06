11. Juni 2019, 21:54 Uhr Unterhaching Wetterunabhängiges Fronleichnamsfest

Die Fronleichnamsprozession des Pfarrverbands Unterhaching findet unabhängig vom Wetter statt. Die Gemeinde stellt am Donnerstag, 20. Juni, die Aula der Grund- und Mittelschule am Sportpark zur Verfügung. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Nach der Messe, die um 9 Uhr beginnt, führt die Prozession - wenn das Wetter passt - über den Anton-Troppmann-Weg vorbei am Wegkreuz in Richtung Bahn, dann zwischen den neu angelegten Teichen hindurch auf die Wiese, wo früher der Maibaum der Kleingärtner aufgestellt wurde. Hier macht die Prozession am Stationsaltar Halt. Anschließend geht es zwischen Trainingsgelände und Kleingärten hindurch zurück zur Schule, wo der Abschlussaltar steht. Nach der kirchlichen Feier besteht die Gelegenheit, gemeinsam zu essen und trinken und zu ratschen.