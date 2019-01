22. Januar 2019, 21:41 Uhr Unterhaching Wertvoller Wälzer

Ehemaliger Lehrer schenkt Gymnasium Ovid-Ausgabe von 1601

Von Anna-Maria Salmen, Unterhaching

Ein außergewöhnliches Geschenk hat das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching erhalten. Der ehemalige Lateinlehrer Axel Schmidt vermachte der Schule ein Buch mit Gedichten von Ovid aus dem Jahr 1601. Nach Einschätzung von Lehrer Wolfgang Matyssek handelt es sich um eine Gesamtausgabe. Gekauft hatte Schmidt das alte Buch vor vielen Jahren in Oxford. "Ich war gleich Feuer und Flamme, als er es uns schenken wollte", erzählt Schulleiterin Brigitte Grams-Loibl. Welchen Wert die Ovid-Ausgabe hat, kann sie noch nicht einordnen. Sie werde sich nun genauer damit beschäftigen und möglicherweise Schätzungen von Antiquariaten einholen, kündigt die Schulleiterin an. Zudem gebe es Überlegungen, in der Schule eine Sonderausstellung mit dem Buch zu organisieren.

Vorerst aber geht die Gesamtausgabe mit Texten des römischen Lyrikers an die Latein-Fachschaft des Gymnasiums. Lehrer Wolfgang Matyssek sammelt selbst alte Bücher und ist begeistert von dem Geschenk: "Das ist ein Schatz." Für ihn sei es faszinierend, was für ein Aufwand vor mehr als 400 Jahren betrieben wurde, um ein Buch zu drucken. "Damals wurde jeder Buchstabe einzeln gesetzt", sagt der Lehrer - bei der winzigen Schrift und dem Umfang des Werks durchaus eine langwierige Arbeit. Das Buch sei zudem sehr gut erhalten: "Normalerweise sehen Bücher nach so langer Zeit anders aus." Auch die Schüler sind bereits gespannt auf das Geschenk. "Sie haben schon gesagt, dass ich es unbedingt in den Unterricht mitbringen müsse", sagt Matyssek. Er habe den Schülern schon Werke aus seiner Sammlung gezeigt, "da waren alle begeistert und haben die Bücher ganz ehrfürchtig behandelt." Wie das Buch im Unterricht eingesetzt werden soll, weiß Matyssek noch nicht. Fest steht aber: "Wir werden es in großen Ehren halten."