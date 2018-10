1. Oktober 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Wertstoffbörse der Agenda

Am Samstag, 6. Oktober, findet die "Abfall-Wertstoff-Börse" der Lokalen Agenda 21 statt. Veranstaltungsort ist der "Unterhachinger Treffpunkt" am Hofmarkweg 12 im Ortszentrum. Angenommen werden an diesem Tag sowohl Sonnen- als auch normale Brillen, Woll- und andere Stoffreste, Korken, Briefmarken und Wachsreste. Auch gebrauchte Mobiltelefone sowie Musik-, Video- und Foto-CDs und CD-ROMs (ohne Plastikhülle) sind willkommen. Zudem können leere Druckerpatronen abgegeben werden. Die Börse ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet.