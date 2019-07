17. Juli 2019, 21:35 Uhr Unterhaching Weißes Dinner im Ortspark

Speisen, Tücher, Blumen, Kleider - alles soll weiß sein, beim "Dinner in Weiß." Zum dritten Mal lädt der Städte-Partnerschaftskreis Unterhaching zu diesem eleganten "Massen-Blinddate" ein. Es beginnt am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr im Ortspark an der Wallbergstraße. Bei schlechtem Wetter wird das Picknick auf Samstag, 3. August, verlegt. Alle Gäste bringen weiße Tische, Decken, Stühle, ein kaltes Drei-Gänge-Menü, Getränke und Teller mit. Vor Ort lernen sie neue Menschen kennen, speisen gemeinsam, und am Ende nehmen sie ihren Müll wieder mit. Die Unterhachinger haben das erste "Dîner en blanc" 2014 in ihrer französischen Partnergemeinde Le Vésinet miterlebt. Daraus entstand die Idee, diese Form des gemeinsamen Essens in Unterhaching fortzuführen. Weitere Informationen unter www.whitedinner.eu.