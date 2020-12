Die evangelische Heilandskirche plant zusammen mit dem katholischen Pfarrverband an Heiligabend zwei ökumenische Weihnachtsgottesdienste im Stadion der Spielvereinigung Unterhaching. Am Donnerstag, 24. Dezember, soll man dort von 16 Uhr und 18 Uhr an die hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft hören, gemeinsam singen und miteinander beten können - alles unter Berücksichtigung adäquater Hygiene- und Sicherheitsauflagen, wie das Pfarramt mitteilt. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich kostenlose Tickets dafür besorgen. Diese kann man bereits reservieren auf der Homepage www.heilandskirche.de. Neben dem Stadion-Gottesdienst soll es einen weihnachtlichen Stationenweg sowie voraussichtlich ein kleines Online-Angebot auf der Homepage der Heilandskirche geben.