Die Volkshochschule Unterhaching will mit einem Kurs helfen, das Alltags-Getriebe hinter sich zu lassen und zu sich selbst zu finden: Innehalten, wahrnehmen, reflektieren, umdenken. Wer Interesse hat, meldet sich zu dem Online-Seminar an, das über die Plattform Cisco Webex stattfindet. Es findet am Donnerstag, 30. Juli, von 19 Uhr an statt und kostet zwölf Euro. Näheres dazu und Anmeldung unter www.vhs-unterhaching.de oder telefonisch unter 089/66 54 76 10.