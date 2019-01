22. Januar 2019, 21:41 Uhr Unterhaching Weg mit den Windeln

"Abschied von der Windel!" lautet der Titel eines Themenabends am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr in der Integrativen Krippe Unterhaching, Grünwalder Weg 10 (im Haus von Thomas Sport Center). Dass ihr Kleinkind bis zum Kindergarteneintritt "sauber" sein soll, setzt mitunter ganze Familien unter Druck. "Es ist uns ein Herzenswunsch, Eltern und Kinder in dieser Frage zu entlasten: Denn der Abschied von der Windel ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess auf körperlicher und geistiger Ebene", so die Einladung. Telefonische Anmeldung bei Petra Band unter der Nummer 089/85 63 45 00 oder krippe@integra-hachinger-tal.de, Informationen unter www.integra-hachinger-tal.de.