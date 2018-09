18. September 2018, 22:01 Uhr Unterhaching Wanderung im Park

Anlässlich des 20. Geburtstages des Landschaftsparks Hachinger Tal bietet der Arbeitskreis "Siedlung und Natur" der Lokalen Agenda 21 Unterhaching eine Vollmondwanderung für Erwachsene und Kinder an. Dabei wird am Dienstag, 25. September, etwa eine Stunde im Westteil des Parks gewandert, Informationen und Überraschungen inklusive. Die Mitnahme einer Taschenlampe wird empfohlen. Treffpunkt ist die Brücke am Westende der ehemaligen Startbahn um 20 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an ursula.guendera@agenda21-unterhaching.de oder telefonisch unter der 089/611 21 58 wird gebeten.