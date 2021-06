Die Grünen im Landkreis München starten mit ihrem Direktkandidaten Anton Hofreiter und einer Online-Veranstaltung zum Thema Klimakrise und Artensterben in den Bundestagswahlkampf. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag wird am kommenden Mittwoch, 7. Juli, von 19.30 Uhr an die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Artensterben bei der Veranstaltung im Netz erklären. Hofreiter, der aus Sauerlach stammt und in Unterhaching wohnt, war vor seiner politischen Laufbahn als Biologe Artenvielfaltsforscher. Die Anmeldung zu der digitalen Veranstaltung erfolgt über die Webseite der Landkreis-Grünen www.gruene-ml.de unter der Rubrik Termine.