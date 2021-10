Auf Vorfahrtsverletzung ist ein Verkehrsunfall am Montagvormittag in Unterhaching zurückzuführen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro entstanden ist. Nach Darstellung der Polizei bog ein 80-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis gegen 11.40 Uhr auf der Anschlussstelle der A 995 in Richtung Münchner Straße ab, um an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Unterhaching weiterzufahren. Dabei übersah er das aus Unterhaching heranfahrende und vorfahrtsberechtigte Auto eines 66-jährigen Münchners, das mit seiner Front gegen die linke, hintere Seite seines Wagens krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeugs des 80-jährigen um 180 Grad gedreht und rückwärts über den

Bordstein und Fußweg in das angrenzende Dickicht geschoben.