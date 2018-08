3. August 2018, 21:56 Uhr Unterhaching Veränderte Öffnungszeiten

Der Unterhachinger Treffpunkt möchte auch in den Ferien als Begegnungsstätte und öffentliches Forum zur Verfügung stehen - allerdings mit veränderten Öffnungszeiten. Dienstags und donnerstags hat der Treffpunkt am Hofmarktweg 12 von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 10. September an gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.