Die Gemeinde Unterhaching kehrt in den Schoß des Bayerischen Städtetags zurück. Vor zehn Jahren hatte die zweitgrößte Kommune im Landkreis München beschlossen, aus dem kommunalen Spitzenverband auszutreten, um Geld zu sparen. Denn damals war Unterhaching knapp bei Kasse, hatte alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt und sich dann gegen die Mitgliedschaft entschieden. Inzwischen sieht es finanziell wieder wesentliche besser aus. Und so entschloss sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dazu, wieder einzutreten. Mitglied war die Gemeinde dort zuvor von 1974 bis 2011.

Nun ist die Gemeinde mit ihren gut 26 000 Einwohnern offiziell keine Stadt und will auch keine werden. Allein von der Größe her könnte sie aber längst eine sein. Ganz zurückgezogen aus den Interessenvertretungen hatte sich Unterhaching allerdings nicht, sondern war weiterhin Mitglied im Bayerischen Gemeindetag. Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags, warb in der Gemeinderatssitzung für einen Wiedereintritt in den Spitzenverband. Schließlich sei dieser zuständig für "die zentralen Orte Bayerns", alleine der Status als Stadt sei also nicht entscheidend. "Wir haben es damals sehr bedauert, dass Unterhaching ausgetreten ist", sagte er. 300 Mitglieder hat der Verband, neben den 25 kreisfreien Städten und 29 großen Kreisstädten zählen viele mittlere und auch kleinere Kommunen dazu. "Es geht dabei auch um eine Selbsteinschätzung, ob der Ort eine zentralistische Funktion hat", sagte Buckenhofer. Ein Großteil der Mitglieder sei gleichzeitig im Gemeindetag organisiert, "eine Doppelmitgliedschaft ist nichts Besonderes". Allein im Landkreis München seien 25 der 29 Städte und Gemeinden mit dabei.