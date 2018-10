19. Oktober 2018, 21:59 Uhr Unterhaching Umstrittene Afrikahilfe

"Altkleidertransporte nach Afrika - Fluch oder Segen?" Über die immer wieder gestellte Frage, wie sinnvoll Hilfsaktionen für Afrika sind, diskutiert der Verein Agenda 21 im "Unterhachinger Treffpunkt" am Hofmarkweg 12. Johanna Riedmann, Mitglied des Agenda-21-Arbeitskreises Wirtschaft spricht dabei über das Für und Wider und möchte den Fragen nachgehen, wer wie für welche Zwecke sammelt, welche Wege die Kleidung nimmt und wer am Handel verdient. Außerdem soll besprochen werden, was man als Einzelner für eine tragfähige Textilindustrie tun kann. Das Gespräch findet statt am Montag, 22. Oktober, von 18 bis 22 Uhr.