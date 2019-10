Ein Motorradfahrer ist am frühen Montagnachmittag in Unterhaching von einem Kleintransporter geschnitten und beim anschließenden Sturz schwer verletzt worden. Der Autofahrer beging Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 65-Jährige aus dem Landkreis München gegen 13.20 Uhr mit seiner Harley auf der Münchner Straße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Einmündung zum Bahnhofsweg bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter aus dem Gegenverkehr nach links über die Spur, die der Motorradfahrer befuhr, in den Bahnhofsweg ab. Hierbei übersah er vermutlich den Motorradfahrer, der daraufhin nach links auf die Gegenspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte der 65-Jährige. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seinen Abbiegevorgang fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Person und zu dem weißen Kleintransporter machen können, sich mit dem Unfallkommando an der Tegernseer Landstraße 210 in München, Telefon 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.