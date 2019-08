Zu einer Radtour und Bürgersprechstunde lädt Grünen-Bürgermeisterkandidat Armin Konetschny ein: Am Samstag, 31. August, startet der 56-Jährige um 14 Uhr am Rathausplatz zu einer Tour zu den Fahrrad-Brennpunkten in der Gemeinde, wo es seiner Meinung nach noch viel zu tun gibt. "Wir wollen schnell, sicher und umweltfreundlich zum Einkaufen, in die Schule und zur Arbeit kommen. Das muss politische Priorität werden." Am Donnerstag, 5. September, steht Konetschny von 18 Uhr an am Rathausplatz für Gespräche zur Verfügung.