2. August 2018, 22:12 Uhr Unterhaching Tour am Hachinger Bach

Die Ortsgruppe Unterhaching des Bundes Naturschutz lädt für Montag, 6. August, zur Wanderung am Hachinger Bach ein. Etwa zweieinhalb Stunden lang wird die Gruppe aufwärts bis zur Quelle gehen und unter dem Hauptthema Grundwasser über die Qualität des Baches, die Randbebauung und die Vegetation am und im Wasser besprechen. Die Tour startet um 17 Uhr an der Brücke an der Ottobrunner Straße, den Abschluss bildet ein Besuch im Garten des Weißbräu in Deisenhofen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme erfolgt kostenlos und auf eigene Gefahr. Bei unsicherem oder schlechtem Wetter entfällt die Wanderung.