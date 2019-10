Langeweile in den Ferien gibt es bei den "Memoves"-Camps in Unterhaching nicht. Dieses Mal dreht sich bei den Tanzcamps für Kinder und Jugendliche von Montag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, alles um das schaurig-schöne Thema "Monster". Jeweils von 8 bis 16 Uhr wird in der Grundschule an der Jahnstraße getanzt. Die Kosten liegen bei 160 Euro. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es im Internet unter www.memoves.de.