Alle Literatur- und Schreibbegeisterten sind am Donnerstag, 28. November, bei der "Langen Nacht der Literatur" im Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching richtig. Einlass ist um 17 Uhr. Eine halbe Stunde später folgt um 17.30 Uhr im Mehrzweckraum die Entscheidung im Schreibwettbewerb der Unterstufe. Um 18.45 Uhr zeigt die Klasse 7e in der Großen Aula eine Talkshow zu "Maria Stuart". Höhepunkt ist die Autorenlesung von Sandra Hoffmann und Fridolin Schley um 20.15 Uhr in der großen Aula. Eine Podiumsdiskussion zum Thema "Flüchtlingsschicksale in der Literatur und in der Realität" schließt sich an. Als Begleitprogramm gibt es in der Bibliothek eine Bücherausstellung, zwei Quizze und anderes mehr. Eintritt an der Abendkasse: vier Euro.